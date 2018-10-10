Кім Чен Ин приїхав на зустріч з Пампео на санкційному Rolls-Royce Phantom (відео)

Як зазначається, на колесі автомобіля, на якому Кім Чен Ин приїхав на зустріч, присутній логотип Rolls-Royce, характерні й інші риси машини.

Лідер КНДР Кім Чен Ин приїхав на зустріч з держсекретарем США Майком Помпео на автомобілі Rolls-Royce Phantom попри санкції, що забороняють постачання предметів розкоші.

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Такий висновок зробили співробітники видання The Drive, вивчивши відео і фотографії з Пхеньяну. Про це також пише CNN.

Як зазначається, на колесі автомобіля, на якому Кім Чен Ин приїхав на зустріч, присутній логотип Rolls-Royce, характерні й інші риси машини. Видання вказують, що до цього північнокорейський лідер пересувався на Mercedes-Maybach Pullman Guard вартістю понад 1 млн доларів. Цей автомобіль він також брав із собою під час візитів за кордон.

The Drive зазначає, що демонстрація Rolls-Royce під час прибуття Кіма на зустріч з Помпео — не випадковість. «Це була демонстрація Північною Кореєю непокори всьому режиму санкцій, який відстоюють США», — йдеться в матеріалі.