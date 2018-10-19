У центрі Токіо 20 поліцейських намагалися затримати невловимого єнота (відео)
10:40, 19 жовтня 2018Курйози
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Жителі Токіо знайшли єнота, який з невідомих причин розгулював у центрі міста.
У центрі Токіо 20 поліцейських ловили єнота.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
Жителі Токіо знайшли єнота, який з невідомих причин розгулював у центрі міста. Хвостатого помітили о восьмій вечора у бізнесовому кварталі Токіо.
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Голіруч упіймати єнота очевидцям не вистачило духу. Тож на місце події викликали 20 поліцейських.
В результаті інциденту розлючений єнот прокусив поліцейському палець і його відправили до спеціального притулку
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