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У центрі Токіо 20 поліцейських намагалися затримати невловимого єнота (відео)

10:40, 19 жовтня 2018
Курйози
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Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Жителі Токіо знайшли єнота, який з невідомих причин розгулював у центрі міста. Хвостатого помітили о восьмій вечора у бізнесовому кварталі Токіо.

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Голіруч упіймати єнота очевидцям не вистачило духу. Тож на місце події викликали 20 поліцейських.

В результаті інциденту розлючений єнот прокусив поліцейському палець і його відправили до спеціального притулку

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Теги: #Токіо#єнот на дереві