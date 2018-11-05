У Дніпрі в торговельному центрі автомат для друку фото почав показувати порно (відео)

ЗМІ вважають, що поява порно на автоматі друку фото - справа рук підлітків.

4 листопада у Дніпрі в ТРЦ "Міст-сіті" автомат для друку фото почав показувати порно.

Одна з "будок" розташована буквально у всіх на виду на другому поверсі ТЦ, передає "Інформатор".

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У якийсь момент на екрані терміналу замість стандартного вікна входу в Instagram з'явилося порновідео.

За словами представників торговельного центру, в PhotoBoom можна роздруковувати фото як з Instagram, так і з Facebook, тому, ймовірно, хтось запустив ролик саме з другої соціальної мережі.

Наразі всі доступи до додатків закриті. Найближчим часом (поки йдуть пошуки зловмисників) підключитися до соціальних мереж через автомат друку фото неможливо.

Раніше посеред ночі екран, встановлений на розі вулиці Академіка Корольова та Лінії 13-го трамваю в Одесі, який зазвичай показує рекламу та оголошення, здивував водіїв відео порнографічного характеру.