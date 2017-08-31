В Одесі екран на вулиці раптово почав показувати порно (фото)

Посеред ночі екран, встановлений на розі вулиці Академіка Корольова та Лінії 13-го трамваю в Одесі, який зазвичай показує рекламу та оголошення, здивував водіїв відео порнографічного характеру. Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив користувач Євген Мельников.

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"Вчора навпроти Корольова, 5 (управління патрульної поліції), на великому рекламному екрані о першій ночі крутили порно. Найбільш пристойний скрін додаю", - йдеться у його повідомленні.

На сторінках ресторану "Золоте руно", на території якого встановлено екран, про злом системи або помилку поки не повідомляють, передає "Думская".

Раніше хакери зламали інформаційне табло на залізничному вокзалі Юніон-Стейшн у Вашингтоні і транслювали порнографічні ролики.