Британський ведучий 44 роки вів радіоефір лише для своєї дружини

Тепер його покликали провести ефір на «Бі-Бі-Сі».

73-річний британський діджей і ведучий Ерік Торп 44 роки вів трансляції з власного сараю для аудиторії, що складається з однієї людини — його дружини.

Він розповідав місцеві новини і ставив в ефір музику (нелегально). Про це пише "Медуза".

Одного разу його сусіди, стурбовані шумом, який долинав із сараю, викликали поліцейських — Торп не розгубився і взяв у них інтерв'ю.

Колись Торп взяв участь у телешоу під назвою «Nationwide», що виходило на каналі BBC News з 1969 по 1983 роки. Через кілька десятків років архів «Бі-Бі-Сі» опублікував у твіттері запис цієї передачі. Після цього твіту ведучого запросили взяти участь в ефірі радіо BBC Three Counties.

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Під час запису ведучому запропонували на Різдво самому провести ефір на BBC Three Counties. Торп був неймовірно зворушений: «Краще б вам передати мені носові хустки. Це дуже чудово. Вперше за все моє життя у мене немає слів».