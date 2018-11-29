На Сумщині чоловік передивився телевізора і повідомив в поліцію про напад Росії (відео)
20:19, 29 листопада 2018Курйози
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Наразі вирішується питання про притягнення чоловіка до відповідальності.
Порушником виявився 42-річний житель Шосткинського району / фото УНІАН
Чоловік передивився телевізора, після чого заявив про напад Росії.
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Як йдеться в сюжеті ТСН, на Сумщині на лінію 102 надійшло повідомлення про запланований прорив кордону спецпризначенцями РФ. За кілька годин поліцейські розшукали та затримали того, хто дзвонив.
42-річний житель Шосткинського району зізнався, що дивився парламентський телеканал "Рада", від негативних новин в нього не витримали нерви і він добряче напився.
Наразі вирішується питання про притягнення чоловіка до відповідальності.
«Ну п’яний був! Що тут такого?», – сказав на своє виправдання чоловік.
На Сумщині п'яний чоловік передивився телевізора та повідомив поліцію про напад Росії
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