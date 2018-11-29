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На Сумщині чоловік передивився телевізора і повідомив в поліцію про напад Росії (відео)

20:19, 29 листопада 2018
Курйози
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Порушником виявився 42-річний житель Шосткинського району / фото УНІАН

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Як йдеться в сюжеті ТСН, на Сумщині на лінію 102 надійшло повідомлення про запланований прорив кордону спецпризначенцями РФ. За кілька годин поліцейські розшукали та затримали того, хто дзвонив.

42-річний житель Шосткинського району зізнався, що дивився парламентський телеканал "Рада", від негативних новин в нього не витримали нерви і він добряче напився. 

Наразі вирішується питання про притягнення чоловіка до відповідальності.

«Ну п’яний був! Що тут такого?», – сказав на своє виправдання чоловік.

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Теги: #кордон#Сумщина