На Сумщині чоловік передивився телевізора і повідомив в поліцію про напад Росії (відео)

Наразі вирішується питання про притягнення чоловіка до відповідальності.

Чоловік передивився телевізора, після чого заявив про напад Росії.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, на Сумщині на лінію 102 надійшло повідомлення про запланований прорив кордону спецпризначенцями РФ. За кілька годин поліцейські розшукали та затримали того, хто дзвонив.

42-річний житель Шосткинського району зізнався, що дивився парламентський телеканал "Рада", від негативних новин в нього не витримали нерви і він добряче напився.

Наразі вирішується питання про притягнення чоловіка до відповідальності.

«Ну п’яний був! Що тут такого?», – сказав на своє виправдання чоловік.