У "Борисполі" всю ніч визволяли кішку, яка втекла від господарів

Для порятунку довелось демонтувати конструкцію у кафе.

У аеропорту "Бориспіль" ввечері, 11 грудня, під час контролю від господарів втекла кішка, коли її попросили дістати з переноски.

Про це повідомляється на сторінці Kyiv Animal Rescue Group у Facebook.

Тварина втекла та забилася під конструкції кафе на третьому поверсі терміналу D. Рятівники прибули на місце близько 23:00 і до 3:00 намагались дістати кішку без демонтажу конструкції.

Читайте такожУ Харківському аеропорту вже кілька днів живе покинута господарями кішка (фото)

Після ряду невдалих спроб їм довелось чекати до 8:30 на керівництво закладу громадського харчування, адже персонал не міг самостійно дати дозвіл на демонтаж конструкцій. На ранок керівник кафе спочатку не дозволила руйнувати плитку, однак згодом погодилась - тварину дістали.

За деякими даними, власники тварини все ж не відмовились від перельоту та тимчасово залишили тварину із подругою, і обов'язково збираються її забрати.

Водночас серед користувачів соцмережі розгорілася дискусія щодо того, чи є провина аеропорту у тому, що сталося та чи треба діставати тварин з переноски у аеропорту. Та, хоча не кожного власника просять діставати тварину, така вимога є законною, адже сумку для тварини на вході пропускають через "рамки" та на цей час можуть попросити дістати її з переноски, крім того перед реєстрацією на рейс тварина має пройти ветеринарний контроль на третьому поверсі терміналу D, тож подорожнім завжди радять вдягати на свого улюбленця повідець для уникнення втеч.