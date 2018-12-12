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У "Борисполі" всю ніч визволяли кішку, яка втекла від господарів

14:08, 12 грудня 2018
Курйози
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Власники кішки не відмовились від перельоту та залишили тварину із подругою / facebook/Вікторія Шаповалова

Про це повідомляється на сторінці Kyiv Animal Rescue Group у Facebook.

Тварина втекла та забилася під конструкції кафе на третьому поверсі терміналу D. Рятівники прибули на місце близько 23:00 і до 3:00 намагались дістати кішку без демонтажу конструкції.

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Після ряду невдалих спроб їм довелось чекати до 8:30 на керівництво закладу громадського харчування, адже персонал не міг самостійно дати дозвіл на демонтаж конструкцій. На ранок керівник кафе спочатку не дозволила руйнувати плитку, однак згодом погодилась - тварину дістали.

За деякими даними, власники тварини все ж не відмовились від перельоту та тимчасово залишили тварину із подругою, і обов'язково збираються її забрати.

Водночас серед користувачів соцмережі розгорілася дискусія щодо того, чи є провина аеропорту у тому, що сталося та чи треба діставати тварин з переноски у аеропорту. Та, хоча не кожного власника просять діставати тварину, така вимога є законною, адже сумку для тварини на вході пропускають через "рамки" та на цей час можуть попросити дістати її з переноски, крім того перед реєстрацією на рейс тварина має пройти ветеринарний контроль на третьому поверсі терміналу D, тож подорожнім завжди радять вдягати на свого улюбленця повідець для уникнення втеч.

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Теги: #Бориспіль#тварини