В Ізраїлі солдата заарештували за бутерброд зі свининою

Сендвіч зі свининою, який йому зробила бабуся, він з'їв, будучи у військовій формі, повідомляє Новое время.

Спочатку чоловік, чиє ім'я не повідомляється, був засуджений до 11 днів ув'язнення. Після розголосу історії в ЗМІ - журналістам про неї розповіла родина солдата - місцевий депутат зв'язався з міністром оборони, після чого змінили покарання. У підсумку військовослужбовця засудили до постійного перебування на базі протягом тих же 11 днів.

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Місцева преса зазначає, що молодий чоловік нещодавно мігрував в Ізраїль і не знав про суворіх армійські правила споживання їжі.

Армія держави дозволяє вживати лише кошерну їжу - їжу, яка повністю відповідає набору релігійних канонів, кашруту. Некошерною серед іншого вважають свинину, крабів і восьминогів, а також деякі інші морепродукти.