В Ізраїлі солдата заарештували за бутерброд зі свининою
Солдат армії Ізраїлю, який переселився на історичну батьківщину зі США, був покараний через поїдання некошерного бутерброда при несенні служби.
Сендвіч зі свининою, який йому зробила бабуся, він з'їв, будучи у військовій формі, повідомляє Новое время.
Спочатку чоловік, чиє ім'я не повідомляється, був засуджений до 11 днів ув'язнення. Після розголосу історії в ЗМІ - журналістам про неї розповіла родина солдата - місцевий депутат зв'язався з міністром оборони, після чого змінили покарання. У підсумку військовослужбовця засудили до постійного перебування на базі протягом тих же 11 днів.
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Місцева преса зазначає, що молодий чоловік нещодавно мігрував в Ізраїль і не знав про суворіх армійські правила споживання їжі.
Армія держави дозволяє вживати лише кошерну їжу - їжу, яка повністю відповідає набору релігійних канонів, кашруту. Некошерною серед іншого вважають свинину, крабів і восьминогів, а також деякі інші морепродукти.