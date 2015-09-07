Вчителі в окупованому Криму влаштували п'янку прямо в школі й накинулися на свідка події (відео)
02:33, 07 вересня 2015Курйози
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В окупованому Росією Криму в школі №7 м.Ялта вчителі відзначали день народження директора прямо в коридорі школи з використанням алкогольних напоїв.
"Чаювання" по-вчительски / allcrimea.net
В окупованій Ялті розгорається скандал, пов'язаний із відзначенням дня народження директора прямо в коридорі школи, пишуть Новости Крыма.
Ялтинський блогер Сергій Псарьов виклав відео та фото, на яких видно як в будівлі школи вчителі відзначають свято з використанням алкогольних напоїв.
Незважаючи на велику кількість спиртного, учасники колективної п'янки називають захід «чаюванням».
Побачивши людину з камерою, жінки-вчителі накинулися на нього і буквально виштовхали з будівлі школи.
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