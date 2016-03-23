Від Америки до Азії: через моду на розмальовки світу пророкують глобальний дефіцит кольорових олівців

Різке зростання числа людей, які купують книжки-розмальовки для дорослих, загрожує створити глобальний дефіцит якісних кольорових олівців. Про це пише Лента.ру з посиланням на Independent.

Як повідомило видання, найбільший в світі виробник дерев'яних олівців Faber-Castell зазначає "двозначне зростання продажу". Німецькому заводу холдингу довелося збільшувати інтенсивність роботи, щоб встигати за попитом.

«В даний час ми збільшили кількість змін на підприємстві Stein в Баварії, щоб задовольнити глобальні потреби в кольорових олівцях», — заявили газеті в компанії. За словами Сандри Суппа, представника Faber-Castell, ця тенденція спостерігається по всьому світу, від Америки до Азії.

Аналогічні кроки зі збільшення виробництва на тлі збільшення попиту роблять і інші великі європейські виробники — Staedtler і Stabilo.

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Представник Faber-Castell зазначила, що мода на розмальовки вимагає від виробників задовольняти нові потреби покупців у більш якісних олівцях і збільшувати різноманітність кольорів. «Людей не влаштовують прості набори з 36 кольорів. Ми помічаємо тенденцію до збільшення кількості людей, що віддають перевагу великі набори з 72 або навіть 120 кольорів», — сказала Суппа.

Як пояснила газеті Telegraph Джоанна Басфорд, книжки-розмальовки які продаються по всьому світу (було реалізовано понад 16 мільйонів примірників, з них три мільйони в Китаї), дорослі втомилися від цифрових технологій та розфарбовування викликає у них почуття ностальгії. Керівник магазину товарів для дітей Меліса Кокс сказала Independent: «Розмальовки, дійсно, добре продаються зараз. Ця тенденція здивувала нас, коли ми помітили, що дорослі купують їх для себе».

У жовтні 2015 року модну тенденцію до розфарбовування підхопив журнал Vogue — видання анонсувало випуск розмальовки для дорослих, заснованої на архіві номерів. У книжці будуть опубліковані малюнки бальних та вечірніх суконь від Christian Dior, Balenciaga, Givenchy, Chanel та інших відомих брендів.