Вояж для дорослих: Розпочався продаж квитків на перший у світі морський секс-круїз (фото)

Про це пише Лента.ру з посиланням на сайт компанії Original Group, яка організовує цю подорож.

Найдорожча пропозиція від фірми — люкс Club World Owners Suite за 11 тисяч доларів. Найдешевше — каюта за 3,2 тисячі. В рамках розпродажу ціна знижена до 2,8 тисячі.

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В круїз для дорослих туристи відправляться на борту розкішного лайнера Azamara Quest. Мандрівникам запропонують еротичні вечірки, орієнтовані на дорослих, розваги та нададуть окремі кімнати для любовних ігор.

На борту судна довжиною 180 метрів створять спеціальні зони, де можна буде перебувати без одягу.