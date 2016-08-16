У РФ американського чемпіона Фелпса видали за плавця, який виступає за російську збірну (фото)

Про це повідомляє місцеве видання "2х2".

Автори плакату замінили американський прапор на російський, але залишили прізвище плавця.

Оригінальне фото було знято на Олімпіаді-2008 в Пекіні, під час фінального запливу на 100 м батерфляєм, який Фелпс виграв.

Заступник директора стадіону Ірина Коротовська повідомила, що банер був зроблений ще на початку червня. "Мабуть, дійсно сталася помилка. Ми з нею обов'язково розберемося і виправимо", - пообіцяла вона.

Начальник управління з фізичної культури, спорту та у справах молоді Благовєщенська Дмитро Кутека має намір простежити за усуненням помилок. "Неприпустимо, щоб на вулицях міста з'являлися такі непорозуміння. Все-таки повинна бути у людей якась спортивна грамотність", - сказав він.

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Також обурення висловили місцеві спортсмени. "Вважаю, що людина, яка зробила його, безвідповідально поставилася до своєї роботи. Мабуть, дизайнер, не думаючи, знайшов першу-ліпшу картинку плавця і намалював йому російську символіку на шапку", - заявив Олександр Брилін, член амурського клубу "Аквайс-спорт".

Плавець Майкл Фелпс став 23-разовим олимпійським чемпіоном в останньому запливі в кар'єрі.