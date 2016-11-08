У Туреччині вкрали пам'ятник коту на прізвисько Пухлик (фото)
15:14, 08 листопада 2016Курйози
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Пам'ятник Томбілі (перекладається як Пухлик), найвідомішому коту Туреччини, вкрали з вулиці Стамбула.
Пам'ятник коту в Стамбулі / facebook.com/tombilikedi
Про зникнення статуї йдеться в повідомленні на сторінці в Facebook, присвяченій коту.
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«Вкрали Статую вранці», - повідомили в групі.
Як повідомляв УНІАН, в районі Кадикей в азіатській частині Стамбула встановили пам'ятник коту, фотографія якого стала інтернет-мемом.
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