У Туреччині вкрали пам'ятник коту на прізвисько Пухлик (фото)

Про зникнення статуї йдеться в повідомленні на сторінці в Facebook, присвяченій коту.

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«Вкрали Статую вранці», - повідомили в групі.

Як повідомляв УНІАН, в районі Кадикей в азіатській частині Стамбула встановили пам'ятник коту, фотографія якого стала інтернет-мемом.