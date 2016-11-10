"Мадам президент": в США на прилавки помилково потрапив журнал Newsweek про перемогу Клінтон (фото)
У магазини США помилково надійшов у продаж тираж щотижневого журналу Newsweek з екс-держсекретарем Хілларі Клінтон на обкладинці і заголовком "Мадам президент".
Купити свіжий номер журналу встигли лише 17 осіб. Всього було надруковано 125 тисяч примірників, пише "Новая газета" з посиланням на New York Post.
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Відзначається, що в помилці винна компанія-дистриб'ютор Topix Media. Вони отримали два варіанти номери, заготовлені на випадок перемоги того або іншого кандидата в президенти США, але напередодні виборів вирішили, що більше шансів у Клінтон. Так, у продаж надійшов тираж, присвячений саме їй.
Newsweek попросив продавців повернути невірний тираж і приніс читачам вибачення.
Як повідомляв УНІАН, за підсумками проведених в США 8 листопада виборів Трамп стане новим президентом США.