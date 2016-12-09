З вуст Лаврова - журналістам: "Можете забиратися! Д*біли" (відео)
Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров нахамив оператору міжнародного агентства Reuters під час протокольної зустрічі на полях міністерського засідання ОБСЄ.
Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".
Інцидент стався перед двосторонніми переговорами Лаврова та його німецьким колегою Франком-Вальтером Штайнмаєром 9 грудня.
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Після протокольної зйомки дипломати відповідно до звичаїв подякували пресі, але один з операторів затримався на кілька секунд, щоб відзняти, як міністри проходять повз камери.
Це чомусь обурило шефа російської дипломатії, і він особисто підійшов до представників ЗМІ і звернувся до них англійською: "Можете забиратися! Чого ви хочете?" ("You can get out! What do you want?")
Після цього Він перейшов на російську і, подивившись на представників ЗМІ, додав: "Д*біли..."
Цей інцидент був знятий на камери і вже розбурхав німецькі ЗМІ, що висвітлюють хід саміту.
Як повідомляв УНІАН, раніше Лавров вилаявся в ході зустрічі зі своїм колегою з Саудівської Аравії Аделем аль-Джубейром.
На відео російський дипломат під час зустрічі в Москві використовував ненормативну лексику: "Д*біли, бл*".