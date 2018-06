З вуст Лаврова - журналістам: "Можете забиратися! Д*біли" (відео)

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Інцидент стався перед двосторонніми переговорами Лаврова та його німецьким колегою Франком-Вальтером Штайнмаєром 9 грудня.

Після протокольної зйомки дипломати відповідно до звичаїв подякували пресі, але один з операторів затримався на кілька секунд, щоб відзняти, як міністри проходять повз камери.

Це чомусь обурило шефа російської дипломатії, і він особисто підійшов до представників ЗМІ і звернувся до них англійською: "Можете забиратися! Чого ви хочете?" ("You can get out! What do you want?")

Після цього Він перейшов на російську і, подивившись на представників ЗМІ, додав: "Д*біли..."

Цей інцидент був знятий на камери і вже розбурхав німецькі ЗМІ, що висвітлюють хід саміту.

Як повідомляв УНІАН, раніше Лавров вилаявся в ході зустрічі зі своїм колегою з Саудівської Аравії Аделем аль-Джубейром.

На відео російський дипломат під час зустрічі в Москві використовував ненормативну лексику: "Д*біли, бл*".