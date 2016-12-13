Трамп зустрівся з репером Каньє Вестом: поговорили про життя (фоторепортаж)
19:10, 13 грудня 2016Курйози
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Американський репер Каньє Вест зустрівся з обраним президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорку.
Трамп і Каньє Вест / REUTERS
За даними The Telegraph, зустріч репера з Трампом тривала 15 хвилин.
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Як зазначається, Каньє відмовився розкрити деталі розмови, заявивши журналістам: "Я хочу, щоб ви просто нас сфотографували".
Трамп, у свою чергу, зазначив, що розмовляв з репером "про життя": "Він гарна людина. Ми дружимо вже довгий час".
Як відомо, репер підтримував Трампа у президентській гонці.
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