Робот, який обманув капчу, став зіркою інтернету (відео)

Користувач YouTube Matt Unsworth опублікував кадри, на яких простий робот-маніпулятор, оснащений парою декоративних очей, орудує стилусом.

Незграбно проводячи ним по тачпаду, робот успішно вводить капчу і доводить, що він не робот.

Читайте такожУ Новій Зеландії робот не прийняв фото азіата на паспорт через вузькі очі

Це викликає захоплення в інших інтернет-користувачів. Відео набрало більше 1,7 мільйонів переглядів за три дні.

"Це маленький клік робота, і великий клік для робототехніки", - переграв знамениту цитату Ніла Армстронга один з коментаторів.

"Коли роботи захоплять світ, потрібно буде доводити капчі, що ти не людина", - припустив інший коментатор.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно зграя мавп-лангурів прийняла робота, який знімав відео про них, за живу мавпу зі зграї, і оплакувала його смерть, коли він упав з гілки.