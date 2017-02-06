"Зла відьма": Леді Гагу звинуватили у проведенні темного ритуалу на "Супербоулі" та світовій змові (фото, відео)
Американську співачку Леді Гагу, яка виступила на "Супербоулі", звинуватили в служінні Сатані та участі в світовій змові.
Про це повідомляє The Independent.
Засновник проекту InfoWars і прихильник теорії змови Алекс Джонс заявив, що «організатори заходу вирішили поганити Америку, зламати нашу волю і змусити нас поклонятися».
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Ще до початку виступу співачки Джонс закликав користувачів соцмереж не дивитися шоу. За його словами, виступ Леді Гаги - це темний ритуал для створення «нового світового порядку».
Деякі користувачі соцмереж підтримали прихильника теорії змови і закликали всіх протистояти злим відьмам». «Гага - іллюминат. І це факт», - заявив один з них.
Супербоул (Super Bowl) - фінальна гра в американському футболі на звання чемпіона Національної футбольної ліги (НФЛ), її ще називають найбільш рейтинговим шоу Америки. Щороку гра збирає біля екранів телевізорів мільйони людей.