В Якутії розтанув "символ нового року Росії" - півень з гною (фото)

Гігантського півня з гною, який став символом 2017 року Росії, вивезли на звалище. Про це повідомляє Life.

Через високу температуру повітря вдень у скульптури відвалилася голова, розповів сам скульптор Михайло Боппосов з якутського села Уолба.

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«До останнього дня, поки півень стояв у нас за сараєм, місцеві приходили, приїздили і фотографувалися з ним. Ну а потім, як відвалилася голова, ми розібрали півня і відвезли на звалище», — розповів він.

Якутський скульптор зліпив величезного півня з гною на початку року і відразу став популярним на всю Росію, до скульптури стали приїжджати спеціально, щоб сфотографуватися з нею.