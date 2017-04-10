В Австралії репер вплав переховувався від персоналу рибного ресторану, щоб не оплачувати рахунок

Австралійський репер Террі Пек на прізвисько 2pec, який обідав на велику суму в рибному ресторані, спробував сховатися від персоналу вплав, щоб не платити рахунок.

33-річний чоловік постав перед судом у понеділок після інциденту в ресторані Omeros Bros на курорті Серферс Парадайз, пише Русская служба BBC.

Повідомляється, що він з'їв там двох омарів, восьминога, а також випив 21 устричний шот з горілкою і кілька пляшок пива.

"О Боже! Він один?" - запитала суддя Джоан Уайт під час розгляду справи чоловіка, якому пред'явлені звинувачення в крадіжці і нападі, передає Ей-бі-сі.

Рахунок за обід у ресторані перевищував 450 доларів, але замість того, щоб заплатити, Пек стрибнув у море і спробував поплисти.

Поліція на водних мотоциклах вирушила в погоню за репером, який пізніше оголосив, що плив на допомогу подрузі, яка народжувала на пляжі, повідомляють місцеві ЗМІ.

Террі Пек також заявив, що подані йому омари були переварені. Представник ресторану Марк Хуннібун відкинув критику: "Ми пишаємося тим, як прекрасно готуємо наших омарів".

Австралійські ЗМІ вже знайшли кілька прикладів творчості репера, включаючи пісню "Озі озі озі ой ой ой".