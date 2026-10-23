У Києві та низці областей введено екстрені відключення світла: де найбільші проблеми

Під час екстрених відключень графіки не діють.

У Києві та Київській області застосовані екстрені відключення електроенергії. Про це з посиланням на вказівку від "Укренерго" повідомляє ДТЕК.

Більше інформації щодо конкретних районів або причин аварійного обмеження споживання у відомстві не повідомили. Зазвичай екстрені відключення запроваджують через наслідки атак російських окупантів.

Наразі відключення електроенергії поза графіками фіксують на правому березі Києва. Водночас у частини абонентів у столиці та регіоні світло зберігається.

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Оновлено об 11:32. Об 11:12 в "Укренерго" повідомили про запровадження аварійних відключень електроенергії в низці регіонів України через обстріли енергосистеми російськими окупантами.

Про аварійні відключення світла в Житомирській області повідомляє місцеве обленерго.

В Чернігівській області застосовано 10 черг графіка аварійних відключень, інформує "Чернігівобленерго".

По Черкаській області діють графіки аварійних відключень – водночас паралельно продовжують діяти і звичайні графіки (погодинні), інформує місцеве обленерго.

Ситуація в енергосистемі України – головні новини

Як повідомляв УНІАН, через складність європейської бюрократії Україна не отримала вчасно енергетичне обладнання, необхідне для проведення ремонтів на уражених російськими окупантами енергооб’єктах. Це може впливати на швидкість відновлення і тривалість відключень світла, попереджає директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

Енергетичний експерт Юрій Корольчук каже, що за настання мінусової температури взимку відключення світла по всій Україні триватимуть щонайменше 12 годин на добу. В гіршому випадку для низки регіонів обмеження енергопостачання доходитимуть до 20 годин на добу.

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