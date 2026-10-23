На Корейському півострові прискорилися гонки ракет і дронів: NYT розкрив завдання Росії

Співпраця з Москвою дає змогу Північній Кореї прискорювати модернізацію армії.

На Корейському півострові посилюється гонка озброєнь: обидві Кореї розробляють нові засоби ураження та зміцнюють оборону вздовж одного з найбільш мілітаризованих кордонів у світі.

Про це пише The New York Times (NYT). Зазначається, що Північна Корея завдяки військовій співпраці з Росією вдосконалює гіперзвукові ракети та безпілотники, використовуючи російський досвід війни проти України. А Південна Корея відповідає власними ракетними випробуваннями та збільшенням оборонних витрат, побоюючись посилення військового потенціалу Пхеньяна.

При цьому співпраця з Москвою дозволяє Північній Кореї прискорювати модернізацію армії. Зокрема, в обмін на постачання зброї та відправку військових для участі у війні проти України Росія надає Пхеньяну можливість вивчати досвід сучасних бойових дій. Це допомагає КНДР удосконалювати ракети, підвищувати ефективність озброєння та освоювати тактику застосування безпілотників.

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Видання зазначило, що на початку місяця Північна Корея випробувала балістичну ракету в присутності лідера країни Кім Чен Ина. За даними Південної Кореї та Японії, вона пролетіла близько 690 км, тоді як Пхеньян заявив про дальність приблизно в 1000 км і здатність ракети виконувати складні маневри на гіперзвуковій швидкості.

А вже через п’ять днів Південна Корея вперше випробувала власну гіперзвукову балістичну ракету. За випробуванням спостерігав президент Лі Чже Мьон.

Ще одна загроза для Сеула

Видання зазначило, що ще однією загрозою для Сеула стають безпілотники. Під час недавніх навчань КНДР продемонструвала атаку рою дронів одночасно з ударами крилатих і балістичних ракет з різних напрямків.

Військові експерти попередили, що масове використання дешевих безпілотників може перевантажувати дорогі системи протиповітряної оборони Південної Кореї та американських військ у регіоні. Це змусить союзників змінювати підходи до захисту та збільшувати витрати.

Як Росія посилює військовий потенціал КНДР

За оцінкою дослідника організації Pacific Forum Антона Пономаренка, участь північнокорейських військових у війні проти України дозволяє Пхеньяну отримувати цінні відомості про застосування зброї в бойових умовах. Це може сприяти підвищенню точності та маневреності ракет КНДР.

Співпраця Москви та Пхеньяну охоплює також виробництво безпілотників. За даними українських офіційних осіб, Росія залучила близько 12 тисяч північнокорейських робітників до виробництва дронів "Герань-2" у Татарстані, а також направила до КНДР офіцерів для підготовки операторів БПЛА.

Фотографії, зроблені під час відвідування Кім Чен Ином заводу безпілотників, свідчать про розвиток власного виробництва таких апаратів у Північній Кореї.

Аналітики попередили, що поширення дешевих ударних засобів створює додаткове навантаження на оборону: вартість атак знижується, тоді як перехоплення численних цілей вимагає дедалі більших ресурсів.

Південна Корея нарощує оборону

При цьому журналісти видання зазначили, що Сеул, як і раніше, покладається на військову присутність США та американське ядерне стримування. Замість розробки власної ядерної зброї Південна Корея посилює звичайні озброєння, протиракетну оборону та можливості удару у відповідь.

Зокрема, країна розробляє ракету Hyunmoo-5, яку місцеві ЗМІ називають "монстром". За наявними даними, вона оснащена проникаючою боєголовкою масою близько восьми тонн і призначена для ураження глибоко розташованих укріплених об’єктів.

Північна Корея також удосконалює ракети для ураження бункерів. Одне з недавніх випробувань, за оцінками аналітиків, стосувалося балістичної ракети малої дальності, здатної нести корисне навантаження масою близько 2,5 тонни.

На тлі зростаючої загрози Південна Корея має намір збільшити оборонні видатки з 2,8% до 3,5% ВВП. Країна також розвиває оборонну промисловість, зважаючи на досвід воєн в Україні та на Близькому Сході.

Тим часом Північна Корея зміцнює кордон, встановлюючи додаткові загородження, бетонні бар’єри та мінні поля.

Чому зближення Росії та КНДР турбує США

Незважаючи на розвиток озброєнь Північною Кореєю, Південна Корея зберігає переваги в авіації, розвідці та на морі, співпрацюючи зі США у відстеженні ракетних випробувань. Однак Пхеньян скорочує відставання в окремих напрямках – від безпілотників до ракетних систем і військових супутників.

Аналітики побоюються, що подальша російська допомога може дозволити КНДР розширити можливості нанесення ядерних ударів по території США. Це, у свою чергу, може ускладнити рішення Вашингтона щодо захисту Південної Кореї в разі конфлікту: американському керівництву довелося б враховувати ризик ядерного удару по власній території.

Військове партнерство Москви та Пхеньяну

Росія та Північна Корея суттєво поглибили військову співпрацю після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. 19 червня 2024 року Володимир Путін і Кім Чен Ин підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, що передбачає взаємну допомогу в разі збройного нападу на одну зі сторін. Багато оглядачів розцінили цей документ як оформлення фактичного військового союзу.

Південна Корея заявляє, що військова взаємодія Москви та Пхеньяну затягує війну в Україні та порушує резолюції Ради Безпеки ООН. Зближення двох країн також викликає занепокоєння через можливу передачу Північній Кореї передових військових технологій.

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