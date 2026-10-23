На Волині затримали ветеранку армії РФ, яка приїхала оформити український закордонний паспорт

Після оформлення документа жінка планувала виїхати до Німеччини.

На Волині затримано ветеранку армії Росії, яка воювала проти України, і повернулася в нашу державу, щоб оформити закордонний паспорт для виїзду до ЄС. Про це повідомила Служба безпеки України.

В контррозвідці СБУ зазначають, що нею виявилася жителька Донецька, яка в лютому 2022 року вступила до збройних угруповань РФ.

"Наприкінці лютого 2022 року вона добровільно приєдналась до 91-го окремого стрілецького полку 1-го армійського корпусу Південного військового округу країни-агресора. У лавах російської армії фігурантка отримала звання "сержант" та перебувала на службі у росіян до серпня 2024 року", - сказано в повідомленні.

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Як повідомляє Офіс Генерального прокурора, 50-річна уродженка Донецька понад два роки служила у ворожій армії і брала участь у бойових діях на Херсонщині та Донеччині. Після звільнення вона приїхала на Волинь, щоб поновити українські документи та виїхати до Німеччини

Як з’ясувало слідство, до початку повномасштабної війни жінка працювала медсестрою в Донецькій обласній клінічно-психіатричній лікарні.

Співробітники СБУ задокументували, як зловмисниця перетнула держкордон і затримали її в одному з готелів Ковеля, де вона тимчасово зупинилася. Під час обшуку у неї виявили російський паспорт, військові квитки армії РФ, а також посвідчення ветерана країни-агресора та рублі.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

В Україні з почестями поховали російського окупанта: що відомо

Як повідомляв УНІАН, У Дніпропетровській області з почестями поховали військовослужбовця російської армії, незважаючи на те, що він воював проти України. Про цей скандальний інцидент розповів сайт "Миротворець".

Зазначається, що Олександра Оленченко, 1991 року народження, з Мордовії поховали як героя у селищі Домоткань Кам'янського району Дніпропетровської області. Водночас він не лише жив і працював в Росії, але й з 2024 року воював у російській армії проти України. Загинув 13 червня 2026 року, попередньо – під час обстрілу штабу російсько-окупаційних військ. Його ідентифікували за ДНК, кремували і неочікувано після цього він опинився в Україні. Батько привіз останки через Білорусь та Польщу у с. Домоткань. Його поховали як пожежника-рятувальника, який загинув під час виконання службових обов’язків.

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