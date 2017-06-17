Легендарний Фелпс проведе заплив наввипередки з білою акулою

Багаторазовий олімпійський чемпіон з плавання американець Майкл Фелпс проведе заплив наввипередки з великою білою акулою, пише ТСН.иа.

Організатором незвичайного змагання виступає канал Discovery, який планує приурочити заплив до свого проекту "Тиждень акул".

В якому форматі відбудеться цей заплив – невідомо.

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Наголошується, що швидкість Фелпса у воді становить приблизно 9,7 км/год, в той час як швидкість білої акули може досягати 40 км/ч.

Нагадаємо, Фелпс оголосив про завершення кар'єри після Олімпіади-2016. Американський плавець за свою кар'єру здобув 28 медалей (23 золоті, три срібні та дві бронзові). Фелпс є найбільш титулованим спортсменом в історії Олімпійських ігор.