"Кава підтримує в мені життя": у мережі набирає обертів флешмоб про доросле життя
Роздуми про дорослішання захопили користувачів соцмереж.
До України дістався флешмоб #AdultingIn5Words, який нещодавно запустили в англомовних сегментах Twitter і Facebook. Правила прості – потрібно описати доросле життя в п'яти словах і розмістити пост з хештегом #AdultingIn5Words.
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Судячи з повідомлень, багато користувачі особливо засмучені своїм матеріальним становищем. Один з найвідоміших твітів у цьому флешмобі зітхає: "Ні, мені завтра на роботу". Гра не обійшла стороною і українські держоргани. Дорослішання це "коли ти повинен платити податки", нагадує нам турботливий Мінфін.
Публікуємо найцікавіші, на погляд УНІАН, варіанти.
Just a big anxiety attack #AdultingIn5Words— Cassandra (@More2Change17) June 21, 2017
#AdultingIn5Words Pass me that bottle...thanks. pic.twitter.com/7AUONwZ3DS— Avery (@Avecav92) June 22, 2017
Коли ти маєш платити податки #AdultingIn5Wordspic.twitter.com/akCb6L48Cq— MinFin Ukraine (@MinFin_Ukraine) June 22, 2017
"Naw, I gotta work tomorrow" #AdultingIn5Words— Taelor Pickett (@onlyonetaelor) June 21, 2017
Work.— Jojo Huckeba (@Jojo_Huck) June 23, 2017
Eat.
Cry.
Sleep.
Repeat. #adultingin5words