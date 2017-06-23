"Кава підтримує в мені життя": у мережі набирає обертів флешмоб про доросле життя

До України дістався флешмоб #AdultingIn5Words, який нещодавно запустили в англомовних сегментах Twitter і Facebook. Правила прості – потрібно описати доросле життя в п'яти словах і розмістити пост з хештегом #AdultingIn5Words.

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Судячи з повідомлень, багато користувачі особливо засмучені своїм матеріальним становищем. Один з найвідоміших твітів у цьому флешмобі зітхає: "Ні, мені завтра на роботу". Гра не обійшла стороною і українські держоргани. Дорослішання це "коли ти повинен платити податки", нагадує нам турботливий Мінфін.

Публікуємо найцікавіші, на погляд УНІАН, варіанти.

Just a big anxiety attack #AdultingIn5Words — Cassandra (@More2Change17) June 21, 2017