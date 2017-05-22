З могили політичного діяча Міхновського зникло погруддя (відео)

З могили політичного та громадського діяча Миколи Міхновського на Байковому цвинтарі зникло погруддя. Про це у Facebook повідомив голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В’ятрович.

"На Байковому кладовищі зникло погруддя Миколи Міхновського з пам'ятника на його могилі", - написав він.

Користувачі соцмережі зазначають, що погруддя зникло 3 тижні тому.

"Дізнався тільки тепер. Будемо звертатися в поліцію", - підсумував В’ятрович.

Як відомо, Микола Міхновський – український політичний і громадський діяч, адвокат, публіцист, перший ідеолог українського націоналізму. Помер у 1924 році.