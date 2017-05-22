З могили політичного діяча Міхновського зникло погруддя (відео)
11:22, 22 травня 2017Інциденти
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Користувачі соцмережі зазначають, що погруддя зникло 3 тижні тому.
Такою була могила Міхновського раніше / фото uk.wikipedia
З могили політичного та громадського діяча Миколи Міхновського на Байковому цвинтарі зникло погруддя. Про це у Facebook повідомив голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В’ятрович.
"На Байковому кладовищі зникло погруддя Миколи Міхновського з пам'ятника на його могилі", - написав він.
На Байковому цвинтарі жертвою вандалів став пам'ятник Миколі Міхновському
Користувачі соцмережі зазначають, що погруддя зникло 3 тижні тому.
"Дізнався тільки тепер. Будемо звертатися в поліцію", - підсумував В’ятрович.
Як відомо, Микола Міхновський – український політичний і громадський діяч, адвокат, публіцист, перший ідеолог українського націоналізму. Помер у 1924 році.
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