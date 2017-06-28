У Росії автор законопроекту про легалізацію магів запропонував заборонити зради чоловіків

Депутат Законодавчих зборів Ленінградської області Володимир Петров запропонував заборонити чоловікам зраджувати подружжю. Цей законопроект стане відповіддю на пропозицію штрафувати за нецензурну лайку в сім'ї, повідомляє інтернет-видання 47news в середу, 28 червня.

«Я вирішив піти далі — ініціювати заборону чоловікам зраджувати своїм дружинам», — сказав Петров. Він не виключив, що винний чоловік може бути поміщений під домашній арешт.

Як доводити факт зради, парламентарій поки не вирішив. Зокрема, достатньо буде інформації від дружини. Разом з тим Петров впевнений, що розглядати подібні справи повинен мировий суд.

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12 травня Петров розповів, що планує внести на розгляд Держдуми законопроект, що регулює діяльність чаклунів. Він запропонував створити реєстр осіб, які володіють надприродними здібностями, а тим, хто потрапив у нього, видавати дозвіл на роботу.