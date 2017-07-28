У Казахстані слідом за двома джипами в болоті застрягли дві вантажівки і навантажувач (відео)

На YouTube опубліковано відео, зняте у болотистій місцевості на Алмазненских полях у Казахстані.

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Автор відео проїжджав там на Toyota Hilux Surf і застряг. Його приїхав визволяти Toyota Land Cruiser, який теж застряг.

Далі рятувати автомобілі приїхав «Урал». Він теж застряг. Потім на допомогу приїхав навантажувач «Амкодор», але його спіткала та ж доля.

В результаті до місця події приїхав КАМАЗ. Він застряг, навіть не доїхавши до автомобілів.

Як повідомляв УНІАН, у Китаї водій вантажівки зумів розмістити в кузові один на іншому ще дві вантажівки.