У Казахстані слідом за двома джипами в болоті застрягли дві вантажівки і навантажувач (відео)
20:12, 28 липня 2017Курйози
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Водії, які поспішали на допомогу, в підсумку самі застрягли у болотистій місцевості.
На YouTube опубліковано відео, зняте у болотистій місцевості на Алмазненских полях у Казахстані.
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Автор відео проїжджав там на Toyota Hilux Surf і застряг. Його приїхав визволяти Toyota Land Cruiser, який теж застряг.
Далі рятувати автомобілі приїхав «Урал». Він теж застряг. Потім на допомогу приїхав навантажувач «Амкодор», але його спіткала та ж доля.
В результаті до місця події приїхав КАМАЗ. Він застряг, навіть не доїхавши до автомобілів.
Як повідомляв УНІАН, у Китаї водій вантажівки зумів розмістити в кузові один на іншому ще дві вантажівки.
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