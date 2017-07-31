Нідерландська залізниця у зверненнях до пасажирів перестане звертати увагу на їхню стать

Нідерландська національна залізнична компанія (Nederlandse Spoorwegen або NS) прийняла рішення про зміну тексту звернення до пасажирів на ґендерно нейтральне, передає kommersant.ru. Тепер замість «пані та панове» оголошення в поїздах і на станціях будуть починатися зі слів «шановні пасажири». Глава NS Роджер ван Бокстел заявив, що нововведення з'явиться на всіх залізничних станціях країни до кінця поточного року.

Читайте такожУ Нідерландах активісти "окупували" село Крим напередодні референдуму щодо асоціації Україна-ЄС (відео)«Це невелика, але логічна зміна. Чому ми не може звертатися до людей, називаючи їх тими, ким вони нам приходяться, тобто "шановними пасажирами", - наводяться слова ван Бокстела в прес-релізі компанії.- Наш персонал хоче, щоб всі відчували нашу гостинність. А ще ми розуміємо, що вираз "леді і джентльмени" трохи формальний і застарілий".

З повідомлення NS також випливає, що одним з варіантів зміни звернення була окрема згадка «геїв, лесбіянок, бісексуалів, трансгендерів, людей з вільними поглядами, інтерсексуалів і асексуалів». Однак таке звернення було визнано дуже довгим і від нього в підсумку вирішили відмовитися.