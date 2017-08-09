Націоналізований "ПриватБанк" почав продавати косметику

В Одесі в одному з відділень "Приватбанку" з'явилася точка продажу косметичних засобів.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав Вадим Жуков.

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"ПриватБанк починає перетворюватися на Укрпошту. Коли в серйозному банку починають торгувати шампунями і кремами - банку хана...", - сказано в повідомленні.

"Можна продовжити тему і почати продавати там холодне пиво (там погано працюють кондиціонери - жарко), сємачки (треба ж чимось у черзі займатися), ліки (там багато пенсіонерів), солону рибу (а як інакше пиво пити)... І як апофігей покласти на орендарів обов'язки співробітників банку...", - додав Жуков у коментарі до свого посту.

У свою чергу, журналіст Олександр Дубинський у своєму пості на Facebook припустив, що добре має продаватися ще туалетний папір.

"Коли не вмієш продавати банківські продукти, тому продаєш косметику... До речі, думаю, добре пішов би туалетний папір", - написав він.

Нагадаємо, раніше в Одесі 27 квітня, "ПриватБанк" презентував низку інноваційних технологій, адаптованих під потреби українського бізнесу і підприємців.