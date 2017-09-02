Активістка Femen, яка оголила груди в Адміністрації президента, вибігла на поле перед матчем Україна-Туреччина (відео)

Активістка руху Femen Анжеліна Діаш вибігла на поле у Харкові перед матчем відбірного турніру на чемпіонат світу з футболу між збірними України та Туреччини.

На її грудях напис "Ердоган вбивця" англійською.

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Нагадаємо, що Діаш знаходиться під особистим зобов'язанням після схожої витівки на офіційній церемонії у присутності Петра Порошенка і Олександра Лукашенка. Тоді на ній було написано "Жыве Беларусь".

Після цього Діаш провела ніч в ізоляторі тимчасового утримання. Їй інкримінують ч. 3 ст 296 Кримінального кодексу (хуліганство, вчинене раніше судимою за хуліганство або поєднане з опором, карається в'язницею на строк від двох до п'яти років).