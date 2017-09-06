У Росії заради агітації "оживили" Цоя (фото)
19:28, 06 вересня 2017Курйози
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6 вересня в регіональних сахалінських спільнотах у соцмережах почали публікувати агітматеріали, які закликають підтримати кандидата в депутати Юрія Цоя.
Увагу привернула незвичайна подача, якою обігрується прізвище кандидата і відсилається до творчості Віктора Цоя й гурту "Кіно".
Справжність агіток підтвердив Платон Маматов, засновник PR-компанії Magic Inc. Від коментарів за темою він відмовився, так само як і не захотів назвати замовника, передає Tjournal.
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Юрій Цой - чинний депутат Міської думи Южно-Сахалінська (РФ) і заступником голови постійного комітету з економіки та бюджету.
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