У Росії заради агітації "оживили" Цоя (фото)

Увагу привернула незвичайна подача, якою обігрується прізвище кандидата і відсилається до творчості Віктора Цоя й гурту "Кіно".

Справжність агіток підтвердив Платон Маматов, засновник PR-компанії Magic Inc. Від коментарів за темою він відмовився, так само як і не захотів назвати замовника, передає Tjournal.

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Юрій Цой - чинний депутат Міської думи Южно-Сахалінська (РФ) і заступником голови постійного комітету з економіки та бюджету.

Раніше передвиборний плакат з окупованого Севастополя став приводом для насмішок в інтернеті. Зокрема, увагу привернуло гасло "Росія-Дружба-Ракушка!"