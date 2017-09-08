У Нідерландах чоловік потрапив у в'язницю за крадіжку метрової гумової качки

У Нідерландах 45-річний чоловік був засуджений до утримання під вартою на вісім тижнів за крадіжку гумової качки, повідомляє Associated Press.

Як повідомляється, чоловік отримав срок за крадіжку метрової гумової фігурки качки із кафе Goudse Eend в місті Гуда в червні цього року.

Читайте такожЄнот вкрав у американця телефон і зняв свою втечу в ліс на відео

Також суд зобов'язав правопорушника виплатити власнику кафе компенсацію за качку в розмірі $880.

Як повідомляв УНІАН, у Техасідівчина звільнилася від наручників і викрала поліцейський джип.