У Німеччині поліція затримала хлопця з 35-сантиметровим пітоном у штанах

У німецькому місті Дармштадт поліція затримала п'яного молодика, у якого у штанах виявився пітон.

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19-річного хлопця затримали після того, як на нього правоохоронцям поскаржилися місцеві жителі. Поліція після приїзду на виклик помітила "дивну значну випуклість у його штанах", передає ВВС.

Затриманий розповів офіцерам, що у нього в штанах змія, й витягнув звідти 35-сантиметрового пітона. Наразі співробітники поліції перевіряють, чи не порушив хлопець законів про захист тварин.

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