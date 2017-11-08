У Німеччині поліція затримала хлопця з 35-сантиметровим пітоном у штанах
21:54, 08 листопада 2017Курйози
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Правоохоронці одразу помітили "дивну випуклість" у штанах хлопця.
Пітон був у хлопця в штанах / фото pixabay.com/ru/users/sipa
У німецькому місті Дармштадт поліція затримала п'яного молодика, у якого у штанах виявився пітон.
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19-річного хлопця затримали після того, як на нього правоохоронцям поскаржилися місцеві жителі. Поліція після приїзду на виклик помітила "дивну значну випуклість у його штанах", передає ВВС.
Затриманий розповів офіцерам, що у нього в штанах змія, й витягнув звідти 35-сантиметрового пітона. Наразі співробітники поліції перевіряють, чи не порушив хлопець законів про захист тварин.
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