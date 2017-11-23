У Києві п'яна в зюзю жінка випала з авто й почала засинати просто на асфальті перед копами (фото)

У столиці на проспекті Правди за кермом була нетвереза жінка, яка випала з авто. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє "Київ оперативний".

П'яну водійку та її таку ж пасажирку помітив перехожий, який вигулював свого собаку. Він і викликав правоохоронців.

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"Дами дуже обурились, що їх спинили. Водійка хотіла вийти і щось пояснити полісменам, але випала із авто. Перегарище - труба, як від старих алкашів. Встати відмовлялась, допомога копів не допомогла - потім знову всілася. Потім почала вирубатись, просто засинати на асфальті", - розповів очевидець.

Згодом викликали "швидку", яка констатувала настільки сильне алкогольне сп’яніння, що довелося госпіталізувати.

Як повідомляв УНІАН, у Києві сталася ДТП, внаслідок якої п'яний місцевий житель зачепив три припарковані авто й звинуватив у всьому НЛО.