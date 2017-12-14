"У нас з вами народилася дитина": з Путіним на прес-конференції стався курйоз
13:24, 14 грудня 2017Курйози
1302 0
Журналістка, звертаючись до Путіна, заявила: «Володимир Володимирович, три роки тому у нас з вами народилася дитина». Після цих слів російський президент перехрестився.
Володимир Путін на прес-конференції / фото REUTERS
Під час сьогоднішньої прес-конференції Президента РФ Володимира Путіна журналістка, звертаючись до нього, заявила: «Володимир Володимирович, три роки тому у нас з вами народилася дитина». Після цих слів російський президент перехрестився.
Читайте також"Вб'ють твою маму": Путін знову відзначився дивним анекдотом під час прес-конференції
Як з'ясувалося, слоова журналістки виявилися жартом. Жінка мала на увазі створення проекту "Обдаровані діти".
Як повідомляв УНІАН, 14 грудня під час прес-конференції з президентом Росії Володимиром Путіним трапився кумедний казус.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Передвиборча прес-конференція Путіна