"У нас з вами народилася дитина": з Путіним на прес-конференції стався курйоз

Під час сьогоднішньої прес-конференції Президента РФ Володимира Путіна журналістка, звертаючись до нього, заявила: «Володимир Володимирович, три роки тому у нас з вами народилася дитина». Після цих слів російський президент перехрестився.

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Як з'ясувалося, слоова журналістки виявилися жартом. Жінка мала на увазі створення проекту "Обдаровані діти".

Як повідомляв УНІАН, 14 грудня під час прес-конференції з президентом Росії Володимиром Путіним трапився кумедний казус.