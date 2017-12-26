У Донецьку відкрився ресторан "Сепар" (фото)

У центрі непідконтрольного владі Донецька відкрився ресторан "Сепар". Про це розповіли мешканці міста.

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Заклад розташований на бульварі Пушкіна. Поруч з назвою на вивісці зображений мультиплікаційний герой Чебурашка, одягнений у військову форму. Вікна ресторану закладені імпровізованими мішками з піском, передають "Новости Донбасса".

"Вас чекає смачна російська кухня, авторські пісні донецьких і російських виконавців, ексклюзивні інтерв'ю з легендарними командирами, а також найкращі військові традиції і багато інших сюрпризів", – йдеться на сторінці ресторану ВКонтакте.

Як повідомляв УНІАН, раніше журналісти показали передноворічний окупований Донецьк, в якому на вивісках натякають на любов до Росії, а ілюмінація міста дуже похмура.