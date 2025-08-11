Варшава виступає за присутність Зеленського на переговорах у США.

Польща переконана, що світ як ніколи близький до встановлення перемир’я в Україні, а присутність президента Володимира Зеленського на переговорах на Алясці стане найкращим рішенням.

Як передає PAP, про це заявив віцепрем'єр Польщі Владислав Косіняк-Камиш. За його словами, метою західного світу є досягнення справедливого і тривалого миру в Україні, а найближчі радники президента США Дональда Трамп запевняли в його рішучості добитися цього:

"Я вірю, що президент Зеленський буде запрошений. Сьогодні з'являється інформація, що є така можливість, що під час зустрічі президента Трампа з Путіним буде присутній президент Зеленський. Це було б найкращим рішенням, і я вірю, що так і буде".

Косіняк-Камиш зазначив, що найближчі дні підтвердять можливість укласти перемир'я. Тим часом Польща готова допомогти союзникам у разі можливої місії в Україні, надавши логістичну й інфраструктурну підтримку.

"Ми діємо на території Польщі, це не зміниться, і тут наші дії залишаються незмінними", - додав віцепрем'єр.

Переговори на Алясці

Переговори між Дональдом Трампом і Путіним заплановані на 15 серпня. Це стане першою зустріччю російського та американського лідерів на території США з 1988 року, причому не на нейтральній землі.

Місце обрали не випадково: через ордер Міжнародного кримінального суду Путін не може безпечно подорожувати до Європи, а Аляска, крім зручної логістики, має символічне значення.

У Європі відреагували стримано, наголосивши, що мир не може бути укладений без участі України та що кордони не можна змінювати силою.

Білий дім заявив про готовність запросити президента Володимира Зеленського до участі у переговорах, але наразі підтверджено лише двосторонній формат Трамп–Путін.

Ідея обміну територіями, яку допускає Трамп, викликала різку реакцію Києва. У деяких міжнародних аналітиків є побоювання, що саміт в Алясці може стати інструментом легітимізації російських претензій, а не шляхом до справедливого миру.

