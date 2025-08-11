Самки роблять кокон у високій траві та агресивно захищають майбутнє потомство.

У Національному природному парку "Тузлівські лимани" (Одеська область) дослідники зустріли хеіракантіума - новий для цієї місцевості вид отруйних павуків. Про це розповів доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русєв.

За його словами, з небезпечною твариною співробітники установи зіткнулися під час дослідження піщаної коси та прибережних ділянок водойм у заповіднику.

"Це новий вид павуків, якій нещодавно був встановлений для нацпарку. Ареал його охоплює субтропіки Середземномор'я, але нещодавно "дійшов" він і до нас. Хеіракантіум, або жовтосумий павук (Cheiracanthium punctorium) - отруйний павук із сімейства Miturgidae. Нині вже мешкає практично по всій Європі. У нас зустрічається на піщаному пересипі та на прибережно-захісних смугах лиманів", - констатує науковець.

Він оприлюднив відео, на якому можна побачити жовтого павука, що причаївся в сухій рослинності.

Хеіракантіум: що про нього відомо

Жовтосумний колючий павук (Cheiracanthium punctorium) - вид павуків з роду Cheiracanthium. Довжина тіла досягає 15 мм. Укус через хворобливість можна порівняти з укусом оси. У разі підвищеної індивідуальної сприйнятливості можливі сильніші реакції, зокрема нудота. Також отрута може викликати некроз тканини, нудоту, нездужання і лихоманку. Симптоми можуть тривати до трьох діб.

Самки роблять кокон для яєць розміром близько 4 см. Розміщується він у високій траві та агресивно захищається павуком.

Зустрічається від Центральної Європи до Середньої Азії. Вид поширюється через зміни клімату, що призводять до збільшення посушливості та меншої кількості опадів.

За словами очевидців, павук стрибає та гострими щелепами проколює шкіру людини.

Нацпарк "Тузлівські лимани"

Нагадаємо, раніше науковці у Національному природному парку "Тузлівські лимани" зафіксували на камеру пташеня одуда, який у давнину вважався священною істотою та заборонявся для вживання в їжу. Дивовижний птах привертає увагу своєю яскравою зовнішністю та унікальною поведінкою, особливо його чубчик, який схожий на зачіску ірокеза. Птах розкриває чубчик, коли відчуває небезпеку, під час спарювання та приземлення.

Вас також можуть зацікавити новини: