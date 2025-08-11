Зараз його відвідують лише любителі гострих відчуттів, охочі побродити залами, понівеченими графіті і розграбованими до нитки.

За десять кілометрів на південь від Дубровника в Хорватії розташований туристичний комплекс "Купарі". У період свого розквіту в 60-х роках це був розкішний курорт на Адріатичному морі, здатний прийняти 1600 відпочивальників. Про це пише Daily Express.

Зазначається, що сьогодні там розташовано кілька великих готелів, а сам комплекс повністю занедбаний після серйозних пошкоджень під час громадянської війни в Хорватії. Зараз його відвідують лише любителі гострих відчуттів, охочі побродити залами, понівеченими графіті та розграбованими до нитки.

Курорт являє собою постапокаліптичну сцену і служив декораціями для фільмів "Гра престолів", "Зоряні війни" і "Робін Гуд". Він служить нагадуванням про наслідки війни за незалежність Хорватії після того, як югославські війська, відступаючи під наступаючими хорватськими військами в 1990-х роках, розграбували, обстріляли і спалили його. Понад 30 років тут не зупинявся жоден гість. Ця ділянка площею 15 гектарів була побудована в комуністичній Югославії, коли державні компанії та уряд будували курорти вздовж узбережжя для своїх робітників.

Відео дня

Цікаво, що він починався як невеликий довоєнний готель, а потім був націоналізований. Збройні сили вирішили продовжити розширення, щоб надати військовослужбовцям місце для відпочинку.

Перлиною комплексу став готель "Пелегрін" - модерністська будівля, побудована 1963 року. У ньому було понад 400 номерів із приголомшливим видом на пляж і околиці. Парковка готелю досі щодня використовується відвідувачами пляжу. Історик архітектури Борис Відакович сказав:

"Готель "Пелегрін" з'являвся на обкладинках архітектурних журналів після свого будівництва. У той час він здивував як експертів, так і широку громадськість. Ця будівля - один із піонерів, що поклали початок новому поколінню, новому типу прибережних проєктів".

Важливо, що в нинішньому жалюгідному стані, кожен номер прикрашений графіті, дах обвалився в багатьох місцях, і на кожному кроці на вас чатують небезпеки.

Стан готелю Goricina ненабагато кращий: зовні видно масштаби руйнувань, а кожен балкон списаний графіті, а стіни почорніли від пожежі. Готель завалений сміттям, на ньому видно явні сліди перебування людей. Тут знаходиться те, що мало бути скляною оранжереєю з приголомшливим видом на море, але вона перебуває в аварійному стані через розбите скло.

Зазначається, що готель Kupari виходить на пляж і, ймовірно, був досить дорогим у кращі роки. З нього відкриваються панорамні краєвиди і є окремі балкони. Його внутрішнє подвір'я тепер заросло різноманітними рослинами та виноградними лозами, що тягнуться вздовж стін.

У травні 2022 року готель перейшов під управління сінгапурської готельної компанії, що управляє десятками готелів класу люкс по всьому світу. Новий план - реконструювати і відкрити курорт у найближчі кілька років.

Новини туризму

Озеро Комо та однойменне містечко в італійських Альпах уже давно є одним із символів розкішного європейського відпочинку та гламурного життя. Звісно, будь-хто може приїхати туди і зробити кілька селфі, проте повноцінно відпочити там можуть хіба що мільйонери.

Вас також можуть зацікавити новини: