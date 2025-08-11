Така допомога надаватиметься у період дії воєнного стану із можливістю продовження.

Українські лікарі, які починаючи з 2025 року закінчили інтернатуру в одному з 20 державних закладів вищої освіти, підпорядкованих Міністерству охорони здоров’я або Міністерству освіти і науки, можуть отримати 200 тисяч гривень одноразової допомоги. Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.

Зазначається, що одноразова допомога надаватиметься у період дії воєнного стану із можливістю продовження лікарям, які після завершення інтернатури уклали договір на роботу лікарем щонайменше на три роки у медзакладі державної або комунальної форми власності: у сільській місцевості або на прифронтових територіях.

Потрібно зв’язатися з обраним медзакладом і з’ясувати, чи не перевищує укомплектованість лікарських посад у ньому 75% і чи готовий медзаклад укласти щонайменше трирічний договір про роботу. Якщо обидві умови виконуються, лікар укладає договір із медзакладом мінімум на три роки, а медзаклад видає лист, яким підтверджує свою відповідність вимогам постанови щодо розташування й укомплектованості посад.

Крім того, можна укласти такий договір із закладом, до якого лікар вже влаштувався після завершення інтернатури, якщо він відповідає наведеним вимогам.

У МОЗ наголосили, що обрана лікарем вакансія на момент працевлаштування має розміщуватися на Єдиному вебпорталі вакансій.

Лікар має до 10 жовтня подати до закладу вищої освіти, де він або вона проходила інтернатуру, такі документи:

заяву на ім’я ректора (у довільній формі);

лист-підтвердження від закладу охорони здоров’я про відповідність вимогам постанови;

копії документів про освіту — диплома та сертифіката про присвоєння професійної кваліфікації (подаються лише у разі, якщо цих даних немає в Єдиній електронній базі з питань освіти);

документи, що підтверджують трудову діяльність – копію трудової книжки (якщо є) або витяг із Реєстру застрахованих осіб (через Пенсійний фонд);

копію укладеного договору про роботу в закладі охорони здоров’я.

Заклад вищої освіти розглядає документи й у разі погодження видає наказ про призначення виплати. Виплата допомоги здійснюється до кінця бюджетного року.

У МОЗ також зазначили, що у разі дострокового звільнення лікаря за власним бажанням, згодою сторін або за неналежне виконання обов’язків суму допомоги доведеться повернути протягом 10 днів.

Водночас повертати кошти не потрібно, якщо заклад припинив роботу за спеціальністю лікаря, у разі форс-мажорних обставин, встановлення інвалідності І або ІІ групи лікарю або його близьким, а також у разі призову лікаря до війська.

Стипендії та зарплати в Україні - останні новини

10 серпня стадо відомо, що Міністерство освіти планує підвищити розмір студентських стипендій, які наразі становлять - звичайна 2100 грн, а підвищена – майже 3000 грн.

Раніше повідомлялося, що у найближчі три роки середня зарплата вчителів в Україні зростатиме. З наступного року цей показник буде збільшуватися і становитиме: 17 тис. гривень – у 2026 році; 18,3 тис. гривень – у 2027 році; 19,6 тис. гривень – у 2028 році.

