У столичному Департаменті охорони здоров'я кажуть, що спалаху хвороби наразі немає, але констатують сезонне збільшення захворюваності на коронавірусні хворобу.

Захворюваність на COVID-19 у Києві зростає, громадян закликають знов носити маски у місцях скупчення людей. Про це в етері Київ24 сказала директорка департаменту охорони здоров'я КМДА Валентина Гінзбург.

"На сьогодні на ранок вже 89 пацієнтів госпіталізовані (до столичних стаціонарів), з них 28 дітей і 12 вагітних. В тому числі за добу надійшло 19. Якщо брати аналогічну інформацію за минулий понеділок - 4 серпня, то поступило 9 пацієнтів за добу. Тож ми констатуємо про те, що збільшується кількість госпіталізованих, в тому числі кількість серед них в тяжкому стані", - зазначила вона.

"Це абсолютно сезонно. Перед вереснем збільшується кількість повернень міграційних, з заходів відпочинку, люди приїжджають з інших країн. І ми не дотримуємось заходів безпеки, пріоритет у кожного - це війна, прильоти і ми забуваємо про захист від COVID", - прокоментувала Гінзбург зростання захворюваності, в тому числі на новий штам.

Вона наголосила, що кожен має сам може себе захистити і мінімізувати як інфікування, так і ускладнення від COVID-19. Тож потрібно в місцях скупчення людей використовувати маски, підкреслила Гінзбург, зауваживши, що хворого з легкою ступінню захворювання важко ідентифікувати, бо симптоми майже не помітні, але вірус виділяється і інфікує оточуючих. Очільниця департаменту підкреслила:

"Завжди так повторюється. І на то ми департамент охорони здоров’я - для упередження, щоб мінімізувати кількість госпіталізацій і ускладнень… Це не спалах, це збільшення захворюваності і ми маємо акценутвати увагу наших киян. І я не думаю, що це тільки в Києві".

В зоні ризику, як і зазвичай, діти, вагітні, люди похилого віку і люди, які мають соматичні захворювання, скала Гінзбург.

COVID в Україні

Як повідомляв УНІАН, фахівці констатують, що в Україні з’явився новий штам коронавірусу - Stratus. За словами виконувача обов'язків генерального директора Центру громадського здоров'я України Олексія Даниленка, наразі коронавірус Stratus - це один із двох найпоширеніших у світі. Другий за "популярністю" - штам NB.1.8.1 (Nimbus), але його в Україні поки що немає.

За словами Даниленка, новий тип вірусу поширюється швидше, ніж уже відомий українцям Omicron, але, водночас, не спричиняє тяжкого перебігу хвороби. У більшості випадків єдиний симптом, який спостерігається у хворих - це хрипи у верхніх дихальних шляхах. Експерт каже, що наразі немає жодної катастрофічної ситуації з Сovid-19 - медична система не перевантажена хворими. Сплеск захворюваності влітку відбувається щороку, додав він.

