Какапо є найважчою папугою у світі.

У світі існує велика кількість незвичайних птахів. Проте саме какапо є однією з найбільших дивацтв природи.

У BBC Wildlife Magazine розповіли, що відомо про цього незвичайного нелітаючого птаха. Деякі факти про какапо можуть вас здивувати.

Колись какапо був поширений по всій території Аотеароа (Нова Зеландія). Пізніше навіть виникли побоювання, що цей вид вимер. На щастя, ці птахи існують досі завдяки наполегливій роботі захисників природи.

У виданні поділилися, що какапо належить до папугоподібних. На відміну від усіх інших видів папуг, він не вміє літати.

Також какапо є найважчою папугою у світі. Середня довжина цього птаха становить 58-64 см. Самці важать від 2 до 4 кг, а самки - від 1 до 2,5 кг.

Какапо має характерний зовнішній вигляд із мохово-зеленим оперенням. Воно допомагає йому злитися з навколишнім середовищем і виглядати як сова.

Ці птахи є ендеміками Аотеароа в Новій Зеландії. Вони мешкають тільки на трьох островах, де немає хижаків.

Цікаво те, що какапо не вміє літати. У виданні розповіли, що без ссавців ці папуги втратили здатність літати і набрали вагу. Крила використовуються для підтримання рівноваги, а легкі самки можуть планувати тільки на короткі відстані.

Какапо є відмінними мандрівниками. Ці птахи здатні проходити по кілька кілометрів щодня і лазити по деревах.

У раціон какапо входить різна рослинність. Вони харчуються фруктами, насінням, листям, квітами і корою дерев.

Какапо починають розмножуватися тільки після досягнення п'ятирічного віку, а часто й пізніше, іноді в підлітковому віці. Вони розмножуються не щороку, а раз на два-чотири роки, що збігається з роками плодоношення дерев ріму.

Самці демонструють себе самкам на токових майданчиках, видаючи глибокий гул, щоб привернути їхню увагу, а потім демонструючи себе. Самки поодинці виводять пташенят, відкладаючи від одного до п'яти яєць, але часто за сезон вдається вивести тільки одне пташеня.

У виданні попередили, що всього у світі налічується менше ніж 250 особин какапо. Цей вид занесено до Червоного списку МСОП як такий, що перебуває під загрозою зникнення.

За оцінками експертів, какапо можуть прожити від 60 до 90 років. Це один із найбільш довгоживучих видів птахів у світі.

Учені зробили відкриття про танцювальний репертуар какаду

Нагадаємо, що вчені з австралійського університету Чарльза Стерта у своєму дослідженні ідентифікували 30 різних рухів у какаду. Авторка дослідження Наташа Любке заявила, що їхні танці набагато складніші та різноманітніші, ніж вважалося раніше.

Ба більше, для какаду музика не є вирішальним фактором. Для цих птахів танці є самостійною поведінкою, ймовірно, пережитком шлюбних ритуалів.

