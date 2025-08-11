Зазначається, що в сегменті зелені знизилися ціни на петрушку, а ось кріп подорожчав.

За минулий тиждень ціни на овочі, фрукти та ягоди в Україні змінювалися по-різному. Так, напередодні нового обороту подорожчали огірки.

За даними аналітиків East Fruit, нижня цінова межа популярного салатного овоча підскочила з 22 до 30 гривень. При цьому продовжує дешевшати білокачанна капуста - ціна впала з 15-10 грн/кг до 10-18, а ось картопля, навпаки, подорожчала - верхня цінова межа піднялася з 18 до 20 гривень. Також підвищилася вартість моркви - верхня цінова межа підскочила з 16 до 20 гривень.

Дешевше, ніж попереднього тижня, продавався помідор і солодкий перець. Так, ціни знизилися з 40-75 до 15-50 грн/кг і з 40-65 до 20-55 грн/кг відповідно. Також продовжують дешевшати броколі - з 35-65 до 30-60 грн/кг, цвітна капуста - з 25-50 до 15-35 грн/кг і баклажан - з 18-35 до 15-25 грн/кг. Вкотре знизилися ціни на цукрову кукурудзу - нижня цінова межа опустилася з 10 до 8 гривень за штуку.

У сегменті зелені знизилися ціни на петрушку - нижня цінова межа впала з 80 до 50 грн/кг, а кріп подорожчав зі 145-180 до 175-200 грн/кг.

Фруктово-ягідний сегмент відзначився подорожчанням кавуна з 10-18 до 14-20 грн/кг і дині - з 26-40 до 35-50 грн/кг. Також підвищилися ціни на лохину зі 100-160 до 125-180 грн/кг і ожину - зі 180-230 до 200-300 грн/кг.

При цьому малина продавалася дешевше - ціна знизилася зі 170-220 до 160-200 грн/кг. Суницю садову (полуницю) і черешню пропонують дедалі рідше і рідше, природно, вони дорожчають. Так, полуниця підскочила з 140-220 до 250-270 грн/кг, а черешня - з 180-220 до 200-280 грн/кг. Триває цінове піке на ринку слив - верхня цінова межа впала з 60 до 45 грн/кг, а нектарин подешевшав 75-140 до 70-110 грн/кг.

Продовжує дешевшати раннє яблуко - з 55-65 до 50-60 грн/кг. Водночас ціни на грушу зросли з 35-140 до 40-160 грн/кг. Зростання пропозиції винограду чинить тиск на ціни, і вони знизилися з 160-220 до 120-150 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі повідомив, що в серпні в Україні середня закупівельна ціна молока зросла на 70 коп відносно попереднього місяця. Зараз вона становить 16,62 грн/кг без ПДВ.

При цьому в супермаркетах України спостерігається зниження цін на курятину. Зокрема, якщо в липні куряче стегно продавалося приблизно по 140 гривень за кілограм, то в серпні - за ~120 грн/кг.

