Мирна угода Трампа і Путіна нічого не варта без участі України, - New York Post

Видання зазначає, що Путін не переміг своїх ворогів, а вони принизили його. Тож, диктувати умови російський правитель не може.

Білий дім працює над організацією тристоронньої зустрічі між правителем Росії Володимиром Путіним, президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським. Це "гарна новина", адже мирні домовленості без України просто не матимуть сенсу, пише New York Post.

Як заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс, Трамп, хоч і розчарований війною в Україні, яка його "відчайдушно засмучує", але прагне її якнайшвидшого завершення. На початку каденції Трамп відкрито критикував Зеленського, навіть запам’яталась їхня напружена зустріч в Овальному кабінеті, але згодом президент справедливо зазначив, що Путін обманював його — посміхався та робив компліменти, а одночасно обстрілював мирних людей ракетами та безпілотниками.

Трамп дав Путіну 50 днів, щоб сісти за стіл переговорів, потім скоротив цей термін. Проте, у день дедлайну замість нових санкцій Трамп погодився зустрітися з Путіним на Алясці.

"Що змінилося? Деякі повідомлення свідчать про те, що Путін відмовився від своєї вимоги щодо зміни режиму в Україні. Але він все ще вимагає третину країни, включаючи землі, які він не зміг захопити на полі бою, такі як український "пояс фортець", який блокує просування Росії з 2014 року", - пише видання.

Зазначається, що будь-яка угода між Трампом і Путіним "нічого не означає, якщо в ній не бере участі Україна". Російський диктатор зазвичай приходить до переговорів із позиції сили. Втім, "літній наступ" РФ іде повільно, а економіка країни занепадає.

"Росія може досягти певного прогресу лише завдяки чисельній перевазі, але за це заплатить величезну ціну — 250 000 загиблих солдатів і близько мільйона жертв. Україна ж має кілька приголомшливих перемог, зокрема використання безпілотників для знищення далеких бомбардувальників на території Росії. Путін не в змозі диктувати умови. Він не переміг своїх ворогів; вони його принизили", — підкреслює видання.

NYP також закликає не допустити, щоб Аляска стала "однією з сумнозвісних сторінок історії". Звертаючись до Трампа, редакція пише:

"Переконайтеся, що Україна має місце за столом переговорів — це єдиний шлях до справедливого та тривалого миру".

Саміт на Алясці між правителем Росії Володимиром Путіним та президентом США Дональдом Трампом має відбутися у п’ятницю на території штату Аляска.

Головна мета саміту — обговорення можливого врегулювання війни в Україні, зокрема шляхів досягнення миру та припинення бойових дій. Білий дім водночас планує запросити до переговорів і президента України Володимира Зеленського, щоб зробити зустріч тристоронньою.

Ця зустріч викликає великий інтерес і сподівання, але й багато сумнівів, адже минулі спроби переговорів між Росією і США не дали значних результатів, а ситуація на фронті залишається напруженою.

