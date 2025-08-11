Акції компанії Tianqi Lithium Corp. підскочили на Гонконгській фондовій біржі майже на 20%.

Ціни на літій різко зросли в понеділок, 11 серпня, після того, як китайський виробник акумуляторів Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. зупинив роботу великого рудника. Про це повідомляє Bloomberg.

Зупинка роботи шахти породила спекуляції щодо того, що Пекін може призупинити й інші проекти в рамках боротьби з надлишковими потужностями в економіці. Як повідомляється, акції компанії Tianqi Lithium Corp. підскочили на 19% у Гонконзі, тоді як акції Ganfeng Lithium Group Co. зросли на 21%.

Австралійські гірничодобувні компанії також продемонстрували зростання після того, як CATL підтвердила закриття шахти. Ціни на метал для виробництва акумуляторів на Гуанчжоуському ф'ючерсному ринку досягли денного ліміту.

Найактивніший ф’ючерсний контракт на карбонат літію на Гуанчжоуській ф’ючерсній біржі сьогодні підскочив на граничні за день 8%. Листопадовий контракт торгувався на рівні 81 000 юанів за тонну, що вище за п’ятничне розрахункове значення у 75 000 юанів.

Доля шахти CATL протягом декількох тижнів перебувала під пильною увагою на тлі розмов про те, що влада не продовжить її ліцензію. Це не дивино, адже за даними Bank of America Corp., на цю шахту припадає близько 6% світового видобутку літію.

У свою чергу китайська компанія заявила, що зупинка роботи шахти матиме незначний вплив на її загальні показники.

Зазначимо, що як і багато інших китайських виробників акумуляторів, CATL останнім часом активно розширювала інвестиції в мінерали – від літію до нікелю та кобальту. За рахунок цього вона хотіла забезпечити довгострокові поставки та знизити витрати. Така вертикальна інтеграція, своєю чергою, сприяла прагненню Китая стати провідним у світі виробником електромобілів.

Варто також сказати, що зараз виробники літію активно борються з глобальним надлишком пропозиції, який погіршується через зниження попиту на електромобілі, включаючи скасування президентом Дональдом Трампом стимулів для цієї галузі в США.

Видобуток літію – останні новини

Китайські геологи виявили гігантське родовище літію в Ченчжоу, що у провінції Хунань. За словами фахівців, знахідка може змінити глобальні ланцюги постачання акумуляторів. Окрім літію, в родовищі також виявили значну кількість інших важливих мінералів, які ще більше підвищують його економічну та загальну стратегічну значимість.

Також раніше повідомлялось, що в Донецькій області росіяни здобули контроль над територією, де знаходиться цінне родовище літію. І хоча воно відносно невелике, аналітики галузі називали родовище одним з найцінніших в Україні.

