Європейські столиці охоплені побоюваннями, що Володимир Путін на зустрічі з Дональдом Трампом отримає все, що хоче в Україні, і Європа залишиться "за бортом" будь-яких переговорів. Як пише CNN, напередодні зустрічі на Алясці один європейський дипломат зазначив: "Ми ризикуємо стати приміткою в історії".

Частково європейські побоювання пов'язані з тим, що мало що відомо про те, що запропонував Кремль для припинення бойових дій в Україні.

"У Парижі, Берліні чи Лондоні немає відчуття, що захоплення чужої території має значення для нинішньої адміністрації США, і (європейці) вважають це глибоко тривожним", - сказав CNN дипломат.

Як писав ISW, адміністрація Трампа з 6 серпня чотири рази по-різному описувала вимоги президента Росії Володимира Путіна про припинення вогню в Україні. Усі версії мають одну спільну рису: Путін вимагатиме, щоб українські війська пішли з усіх територій Донецької області, які вони ще утримують.

Однак невідомо: чи буде Путін наполягати на своїй вимозі, щоб Росія також отримала контроль над двома іншими українськими регіонами - Херсонською та Запорізькою областями. Або ж він погодиться на заморожування поточних ліній фронту в цих регіонах, частина яких пролягає відкритою місцевістю і буде важко контролювати.

Також незрозуміло, чи буде Путін вимагати від України визнання суверенітету Москви над Кримом, і якщо так, то що він може запропонувати в обмін. Зеленський уже вказав, що українська конституція не дозволяє поступатися будь-якою частиною території.

Також залишається відкритим питання про послідовність подій, оскільки європейці вважають припинення вогню попередньою умовою для будь-яких переговорів щодо території.

Ще одна невідома: чи погодиться Кремль на створення якоїсь європейської "миротворчої сили", яка гарантувала б припинення вогню. Усі ознаки на сьогодні вказують на те, що він не дозволить жодному члену НАТО брати участь у таких силах.

"Досвід показує, що європейці, незважаючи на всі свої зусилля з лестощів і умиротворення Трампа, можуть просто витрачати час даремно", - пише CNN.

На думку Міка Раяна, колишнього австралійського генерала, який зараз стежить за конфліктом, становище Європи є набагато небезпечнішим, ніж повинно бути, тому що, за його словами, у самих США немає стратегії щодо України.

Європа підтримує Україну

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте запевнив, що країни НАТО продовжать постачати зброю Україні незалежно від результатів зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.

Тим часом The Times висловило позицію, що навіть якщо Європа залишиться непохитною у своїй дипломатичній підтримці України, у неї недостатньо сил, щоб підтримати Київ у переговорах щодо вигідних умов майбутньої мирної угоди або забезпечити дотримання режиму припинення вогню".

"Є тільки гнів, імпульси, пости в соціальних мережах, численні зміни курсу і приховане бажання Трампа отримати Нобелівську премію миру".

