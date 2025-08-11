У Росії підкреслюють символізм зустрічі обидвох лідерів саме на Алясці.

Зустріч російського правителя Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа на Алясці принесе мир. Про це заявив спецпредставник Путіна з економічної співпраці Кирило Дмитрієв.

"Неоконсерватори та інші розпалювачі воєн не посміхатимуться 15 серпня 2025 року. Діалог Путіна та Трампа принесе надію, мир та глобальну безпеку", - написав він у соціальній мережі X.

Також Дмитрієв опублікував твіт, натякаючи на символізм зустрічі саме на Алясці. Він заявив, що ця територія історично пов'язує Росію та США. Зокрема, спецпредставник Путіна опублікував карту 1860 року, на якій Аляску названо " Російською Америкою".

Також він показав ордер Казначейства США 1867 року — 7,2 мільйона доларів на купівлю Аляски та розписку, підписану російським посланцем Едуардом де Штеклем.

На цьому Дмитрієв не зупинився - щоб остаточно переконати у історичному зв'язку Аляски з Росією, він опублікував фото російських церков у штаті.

Саміт на Алясці