Топпропагандистка Кремля сумнівається, що Путін і Трамп зустрінуться

Симоньян зазначила, що не прогнозуватиме підсумки цього саміту, оскільки не вірить на 100%, що він відбудеться.

Одна з головних пропагандисток Кремля Маргарита Симоньян несподівано засумнівалася у тому, що саміт президента США Дональда Трампа з російським диктатором Путіним взагалі відбудеться.

Під час зустрічі з студентами вона відповіла на питання, чи має якісь прогнози щодо саміту лідерів. Фрагмент діалогу вона опублікувала в Telegram.

"Я не беруся прогнозувати, чим завершиться ця зустріч. І не беруся прогнозувати, чи відбудеться вона взагалі. Ми не можемо гадати з упевненістю навіть 50%, чи ця зустріч відбудеться, не кажучи вже про те, чим вона завершиться", – сказала Симоньян.

Саміт на Алясці