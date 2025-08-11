Топпропагандистка Кремля сумнівається, що Путін і Трамп зустрінуться

Одна з головних пропагандисток Кремля Маргарита Симоньян несподівано засумнівалася у тому, що саміт президента США Дональда Трампа з російським диктатором Путіним взагалі відбудеться.
Під час зустрічі з студентами вона відповіла на питання, чи має якісь прогнози щодо саміту лідерів. Фрагмент діалогу вона опублікувала в Telegram.
"Я не беруся прогнозувати, чим завершиться ця зустріч. І не беруся прогнозувати, чи відбудеться вона взагалі. Ми не можемо гадати з упевненістю навіть 50%, чи ця зустріч відбудеться, не кажучи вже про те, чим вона завершиться", – сказала Симоньян.
Саміт на Алясці
15 серпня 2025 року на Алясці має відбутися двосторонній саміт президента США Дональда Трампа та правителя Росії Володимира Путіна. Зустріч пройде без участі України та представників ЄС, що вже викликало побоювання про можливі домовленості за спиною Києва. Переговори проходитимуть на тлі активних бойових дій та загострення відносин між Москвою і Заходом.
Водночас в РФ переконані, що зустріч російського правителя Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа на Алясці принесе мир.
"Неоконсерватори та інші розпалювачі воєн не посміхатимуться 15 серпня 2025 року. Діалог Путіна та Трампа принесе надію, мир та глобальну безпеку", - заявив спецпредставник Путіна з економічної співпраці Кирило Дмитрієв.