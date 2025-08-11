Водночас аналітики заявили, що цілі Росії щодо України не змінилися.

Кремль планує використати заплановану зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці не для змістовних мирних переговорів, а щоб послабити єдність між Сполученими Штатами та Європою. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що останні заяви російських лідерів свідчать про спроби Москви виставити Україну та Європу перешкодою на шляху до миру. Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв звинуватив Європу в нібито заваді зусиллям США зупинити війну, а лідер ЛДПР Леонід Слуцький заявив, що європейські країни "не допускають швидкого мирного врегулювання".

Російський політолог Сергій Марков в інтерв’ю The Washington Post заявив, що єдиний "компроміс", на який готова піти Росія, — це зупинка бойових дій після захоплення Одеської та Харківської областей, а також Херсона і Запоріжжя. Він також поклав відповідальність за війну на президента України Володимира Зеленського та європейських лідерів.

ISW наголошує, що українські та європейські посадовці демонстрували готовність до добросовісних переговорів і укладення реальних угод про припинення вогню, але Москва стабільно відкидала ці пропозиції, натомість прагнучи поступок та закріплення воєнних успіхів.

За оцінкою інституту, стратегічні цілі Росії залишаються незмінними: недопущення вступу України до НАТО, встановлення проросійського уряду в Києві та демілітаризація країни, що фактично означатиме її капітуляцію.

"Росія, з великою ймовірністю, буде порушувати і використовувати у власних цілях будь-які майбутні угоди про припинення вогню, звинувачуючи в порушеннях саме Україну, як вона неодноразово робила навесні 2025 року", — йдеться у звіті ISW.

Як повідомляв УНІАН, 15 серпня на Алясці запланований саміт між президентом США Дональдом Трампом та правителем Росії Володимиром Путіним. Це перша офіційна зустріч двох лідерів після повернення Трампа до Білого дому.

Переговори оголошені у двосторонньому форматі, без участі України та ЄС, що викликало занепокоєння Києва та європейських столиць. Саміт відбувається на тлі ескалації війни в Україні та обговорень можливих територіальних компромісів.

